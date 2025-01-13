MasterChef şampiyonu Onur oldu

14 Haziran’da başlayan MasterChef Türkiye, önceki akşam yapılan büyük finalle sona erdi. 8 sezondur ekranlarda olan ve ilgiyle izlenen yarışmada şampiyon Onur Üresin oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jürisi olduğu yarışma, her yıl olduğu gibi bu sene de unutulmazlar arasına girdi. Yarışma, her ne kadar geçen yılki aldığı reytingleri alamasa da sezonun geneline bakınca izleyenlerin renkli bir 6.5 ay geçirmesini sağladı. Yarışmanın finalinde Kerem Bilginer ve Onur Üresin, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar, finalde 3 farklı oyun oynadı. Nefeslerin tutulduğu, rekabetin en üst seviyeye çıktığı gecede kazanan belli oldu. Günün sonunda en fazla puanı alan Onur, MasterChef Türkiye 2024’ün şampiyonu oldu ve şampiyonluk kupasına kaldırdı.

MasterChef’in bu kadar sevilmesinde, insanların ilgiyle izlemesinde elbette jüri üyelerinin de katkısı büyük. Gerek Mehmet Yalçınkaya gerek Somer Sivrioğlu gerekse de Danilo Zanna, hem ekrandaki duruşu hem de bilgi ve birikimiyle bu sezon da güzel bir iş çıkardı. Tebrik ediyorum. Şampiyon Onur’u da kutlarım. Hak ederek şampiyon oldu.

‘Dreamgirl’, Berlin yolcusu

Yönetmen Kaan Müjdeci, uluslararası sinema dünyasında bir kez daha adından söz ettiriyor. Kaan Müjdeci’nin senaryosunu Ercan Kesal’la birlikte kaleme aldığı yeni filmi ‘Dreamgirl’, dünya çapında yaratıcı projelerin yatırımcı ve yapımcılarla buluşmasını sağlayan en önemli sinema platformlarından Berlinale Ortak Yapım Marketi’ne seçildi.

‘Dreamgirl’, 13-19 Şubat’ta gerçekleştirilecek 22. Berlinale Ortak Yapım Marketi’ne Türkiye’den seçilen tek proje oldu. Dünyanın en önemli film festivallerden biri olan Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) kapsamında düzenlenecek etkinlikte 27 ülkeden toplam 35 proje, finansman ve üretim ortakları bulmak için bir araya gelecek.

Film, toplum tarafından dışlanmış bir Roman kızıyla yaralı yarış atı Dreamgirl’ün yollarının kesişmesini ve bu karşılaşmanın her ikisinin kaderini nasıl değiştirdiğini konu alıyor.

Emre Aydın’dan yeni şarkı

Emre Aydın, yeni şarkısı ‘Bir Şişe Kırmızı’yı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Emre Aydın’a ait olan şarkının düzenlemesi Burak Bedirli imzası taşıyor. Bir ayrılık şarkısı olan ‘Bir Şişe Kırmızı’, duygusal tınılarıyla dikkat çekiyor. Etkileyici sözleriyle dinleyenlerin içini ısıtan şarkının ruhuna uygun bir de klip çekilmiş.

Emre Aydın, yine hoş bir şarkıya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.