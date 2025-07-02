MasterChef Türkiye’nin zirve yürüyüşü

Haftanın yapımı: TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yoluna doludizgin devam ediyor. Program, yeni sezona başladığı günden bu yana reytinglerinde gözle görülür bir artış yaşadı.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu yapımda yarışmacılar, en güzel yemekleri yaparak şampiyonluk mücadelesi veriyor. Geçen hafta itibariyle 15 bölümü geride bırakan MasterChef, aldığı reytinglerin yanı sıra sosyal medyada da çok konuşuluyor.

‘Issız Adam’ yeniden vizyona girdi

Haftanın filmi: Usta yönetmen Çağan Irmak’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı ‘Issız Adam’, yıllar sonra yeniden geniş dağıtımla sinemalarda izleyiciyle buluştu. 2008 yapımı film, ilk hafta sonunda 16 bin 764 seyirci tarafından izlendi. Most Production’ın yapımcılığını üstlendiği filmin kadrosunda ayrıca Yıldız Kültür, Tarık Ündüz, Veda Yurtsever gibi isimler bulunuyor.

Melis Birkan ve Cemal Hünal’ın başrolünü paylaştığı film, bağlanma sorunları yaşayan Alper ile tesadüfen tanıştığı Ada arasındaki gelgitli ilişkiyi konu ediniyor.

İlk kez aynı şarkıda buluştular

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin iki sevilen ismi Emre Altuğ ve Mirkelam, sevenlerinin karşısına ‘En Gerçeği’ şarkısına düet yaparak çıktı.

Sözleri Gülsen Karatoprak, müziği Volga Tamöz ve Gülsen Karatoprak’a ait şarkının düzenlemesi yine Volga Tamöz yapmış. Latin gitarlarını Akdeniz’e taşıyan ‘En Gerçeği’, sıcak bir yaz şarkısı olarak Türkçe popun zamansız şarkıları arasına girdi. 22 Music Entertainment etiketiyle yayınlanan şarkıda ilk kez bir araya gelen ikili, hoş bir çalışmaya imza atmış.

Kalpten duyanlara yazılan kitap

Haftanın kitabı: Yazar Didem Moralıoğlu’nun ruhsal yankısı olan yeni kitabı ‘Unutma, Elest’te Söz Verdin’, Dionysos Yayın Group etiketiyle yayımlandı. Kitap, sadece zihinsel bilgi değil; kalbe seslenen bir içerik sunuyor. Simurg, Kafdağı, Elest Meclisi gibi semboller; yönsüzlük, kimlik krizi ve içsel boşluk gibi çağın ruhsal meseleleriyle birleştirilerek sade ve derin bir dille işleniyor.

Kalpten duyan herkes için yazılmış olan bu kitap, bu yönüyle sadece kişisel değil; kolektif bir hatırlayış alanı da yaratıyor.