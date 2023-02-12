Masterchef Uğur Kardaş tutuklandı. Deprem bölgesinden yaptığı video paylaşımı yüzünden gözaltına alınmıştı

Adıyaman'daki enkazdan çıkarılan bir cesedin, Afganistan uyruklu şahıs tarafından kolunun kesilerek altınlarının çalındığı iddiası asılsız çıkan Uğur Kardaş tutuklandı.

İDDİALARI ŞOKE ETMİŞTİ

Masterchef yarışmasının 2018'deki şampiyonu Uğur Kardaş, Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına katıldığı sırada sosyal medya hesabından yayın yaparak "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip bileziğini çalmak için kolunu kesiyor" iddiasında bulundu. Kardaş, paylaştığı videoda şunları anlattı:

''Yanlış anlamayın ama Allah benim bin belamı versin. Ellerime bakın, İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor bunun kolunu kesiyor altınlarını alıyor. Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Ona diyecek bir şeyim yok ama ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım Afgan'ın biri gelsin… Ya ben var ya yemin ederim anlamıyorum. Gelip burada insanlar böyle niye yaşıyor ya. Sinirim bozuldu ya. Çıkan kadının kolunu kesmek Allah bin belanı versin. Artık burada dayanamıyorum ben psikolojim falan kalmadı."

'ŞEHİRDE BU TARZ İDDİALAR KONUŞULUYORDU'

Polis ekiplerinin araştırması sonucunda iddiasının asılsız olduğu tespit edilen Kardaş, Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kardaş verdiği ifadede, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu." diyerek kendisini savundu.

EMNİYETTEN UĞUR KARDAŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI:

"Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle;

Kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, bir kaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir somut delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur."

TUTUKLANDI

Kardaş, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Kahra Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı.



