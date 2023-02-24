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MasterChef Burak Kaya'nın deprem bölgesinden yaptığı paylaşıma yorum yağdı

MasterChef Burak Kaya, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme kayıtsız kalamadı. Mehmet Yalçınkaya’nın önderliğinde depremzedelere yemek yapan isimlerden biri olan Burak Kaya'nın son paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 21:10
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Deprem bölgesinde depremzedelere yemek yapan MasterChef Burak Kayadan çarpıcı paylaşım

MasterChef Burak Kaya'nın deprem bölgesinden yaptığı paylaşıma yorum yağdı
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Mehmet Yalçınkaya ile birlikte deprem bölgesine giden MasterChef yarışmacıları burada depremzedelere yemek yapmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ilk günlerden itibaren deprem bölgesine giderek vatandaşlara destek olan yarışmacılar bölgedeki insanların acılarına merhem olmaya çalışıyor.

 Gaziantep’te bulunan Burak Kaya'nın askerler ve polislerle yaptığı paylaşım takipçileri tarafından çok beğenildi.

Deprem bölgesinde vatandaşlar için seferber olan polislerle fotoğrafını yayınlayan Burak Kaya, “Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar” notunu düştü.

Kaya’nın takipçileri paylaşıma, “Burak Kaya sen harikasın”, “Seni boşuna tutmamışım”, “Tam destek”, “Adamsın”, “Allah hepinizden razı olsun” yorumlarında bulundu.

Burak Kaya ayrıca hikaye bölümünden de “Askerlerimiz canımız” yazarak bir fotoğraf paylaştı.

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