MasterChef Burak Kaya'nın deprem bölgesinden yaptığı paylaşıma yorum yağdı

Mehmet Yalçınkaya ile birlikte deprem bölgesine giden MasterChef yarışmacıları burada depremzedelere yemek yapmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ilk günlerden itibaren deprem bölgesine giderek vatandaşlara destek olan yarışmacılar bölgedeki insanların acılarına merhem olmaya çalışıyor.

Gaziantep’te bulunan Burak Kaya'nın askerler ve polislerle yaptığı paylaşım takipçileri tarafından çok beğenildi.

Deprem bölgesinde vatandaşlar için seferber olan polislerle fotoğrafını yayınlayan Burak Kaya, “Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar” notunu düştü.

Kaya’nın takipçileri paylaşıma, “Burak Kaya sen harikasın”, “Seni boşuna tutmamışım”, “Tam destek”, “Adamsın”, “Allah hepinizden razı olsun” yorumlarında bulundu.

Burak Kaya ayrıca hikaye bölümünden de “Askerlerimiz canımız” yazarak bir fotoğraf paylaştı.