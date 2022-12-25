Mehmet Şef'ten sevilen şarkıcıya sitem: Beni takip etmiyor...

Adım adım finale yaklaşan MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın ödül oyunu öncesi yaptığı sitem dolu konuşma gündem oldu.

Yarışmacılardan Tolga Şener, Masterchef yarışmasından önce müzikle uğraştığını ama yakın arkadaşı İngiltere'ye gidince müzik gruplarının dağıldığını söyledi. Elektronik gitar çaldığını, bir dönem Back Vocal olarak çalıştığını dile getiren Tolga, evde müzik yapmaya devam ettiğini, ''Buradan çıkayım, biraz kafam rahatlayınca tekrar devem edeceğim. O zaman yayınlamaya başlarım'' sözleriyle anlattı.

MELEK MOSSO'YA SİTEM

Bunun üzerine ise Mehmet Yalçınkaya da bir sitem dolu bir itirafta bulundu. Mehmet Şef'in "En sevdiğim sanatçılardan bir tanesi Somer Şef'i takip ediyor, beni etmiyor" dedi.

Herkes bu şarkıcının kim olduğunu merak etti. Mehmet Yalçınkaya daha sonra "Ben onu her gün dinliyorum, o beni takip etmiyor; Melek Mosso. Sitemlerimi iletiyorum buradan" diyerek merak edilen soruya da merak verdi.