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  • Şarkıcı Melek Mosso'ya hapis cezası şoku. ''Tecavüzcüleri koruyan sisteme yazıklar olsun'' demişti

Şarkıcı Melek Mosso'ya hapis cezası şoku. ''Tecavüzcüleri koruyan sisteme yazıklar olsun'' demişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle sanatçı Melek Mosso hakkında dava açtı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:08
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Melek Mosso’ya da Musa Orhan’a ‘hakaret’ten dava

Şarkıcı Melek Mosso'ya hapis cezası şoku. ''Tecavüzcüleri koruyan sisteme yazıklar olsun'' demişti
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Batman’ın Beşiri ilçesinde intihar eden 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılanan  Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medyadan ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle yargılanan Ezgi Mola’ya destek olmak için paylaşım yapan şarkıcı Melek Mosso hakkında da ‘hakaret davası’ açıldı.

Mosso, “Ezgi Mola yalnız değildir” etiketini ekleyerek, “Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı. Melek Mosso’nun Twitter üzerinden yaptığı bu paylaşım üzerine Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada taraflar uzlaşamayınca Ankara Başsavcılığı, Mosso hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede savunmasına yer verilen Mosso, yaptığı paylaşımın genel bir paylaşım olduğunu belirterek, şikayetçi Musa Orhan’ı doğrudan hedef almadığını söyledi.

Paylaşımın, Orhan’a yönelik ‘hakaret’ niteliğinde olduğu savunulan iddianamede Mosso’nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Öte yandan Ankara Başsavcılığı, daha önce de oyuncular Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya hakkında Musa Orhan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı.

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Meraklı Melahat
30.01.2023 14:32
Hırsızın hiç mi suçu yok ?  
 
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