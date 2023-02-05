Mehmet Şef sosyal medya hesabından isyan etti. Yapılan şey kar korkusu yaymak

"İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusu ve hava durumu araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MEHMET YALÇINKAYA'DAN İPTAL TEPKİSİ

Birbiri ardına yapılan kar haberleri sonrası vatandaşların planlarını iptal ettiğini söyleyen MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, yapılan açıklamalara kızdı.

Kar yağışı bir felaket senaryosu gibi yansıtanlara kızan ve bu haberler sonrasında restoranında çok sayıda iptaller yaşadığını söyleyen Yalçınkaya şu sözlerle tepkisini gösterdi:

"Kar kötü değil hatta ihtiyacımız var tarım için, yapılan şey kar korkusu yaymak.

TV kanalları dersen felaket tellalı, daha kar gelmeden psikolojik etki başladı ve pazartesi, salı ve çarşamba rezervasyon iptalleri geliyor. Kimi arasak önümüzdeki hafta görüşelim diyor" dedi.