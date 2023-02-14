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Mehmet Şef afet bölgesinden paylaştı. Gören ''Helal olsun'' dedi

Depremzedelere yardım için afet bölgesine yemek yapmaya giden Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'yı paylaştı. Meğer sessiz sedasız yardım ediyormuş.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:42
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Mehmet Şef deprem bölgesinden paylaştı. Görenler ''Helal olsun'' dedi

Mehmet Şef afet bölgesinden paylaştı. Gören ''Helal olsun'' dedi
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası acıları sarmak için Türkiye tek yürek oldu.

Deprem bölgesine giden ve depremzedelere yemek yapan Mehmet Yalçınkaya "Helal olsun" dedirtmişti. 

 

Mehmet Şef yemek yapabilecek olanları afet bölgesine davet etmişti. MasterChef yarışmacıları bu çağrıya yanıtsız kalmayıp bölgeye yemek yapmaya gitti. 

 

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya da meğer sessiz sedasız depremzedelere yemek yapmak için afet bölgesine gitmiş

 

Mehmet Şef, Çağla Altunkaya ile fotoğraf paylaştı. Paylaşımı gören "Helal olsun" dedi.

 

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