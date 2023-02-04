Melek Mosso'nun estetikli bölgesini duyanlar şaştı kaldı

Şarkıcı Melek Mosso, estetiğin nimetlerinden yararlanan ünlüler arasına girdi. Bir süredir sıkı ve dolgun kalçalara sahip olmak isteyen popçu bıçak altına yattı.

''BIRAKINDA YAPTIRAYIM...''

Daha önce dişlerini sıkmasını engellemek için çenesine botoks yaptırdığını söyleyen Melek Mosso "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" demişti.

Poposuna silikon koyduran Mosso, yakın çevresine "Çok memnunum. Özellikle sahnede kıyafetleri şimdi daha iyi taşımaya başladım" diyormuş.