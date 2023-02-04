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Melek Mosso'nun estetikli bölgesini duyanlar şaştı kaldı

Son döneminde başarılı çıkış yapan şarkıcılarından Melek Mosso'nun estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Daha önce ufak tefek dokunuşlar yaptırdığını açıklayan Mosso, bakın neresine estetik yaptırmak için bıçak altına yattı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:44
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Şarkıcı Melek Mosso, vucudunun öyle bir yerine estetik yaptırdı ki, duyanlar şaşrı kaldı.

Melek Mosso'nun estetikli bölgesini duyanlar şaştı kaldı
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Şarkıcı Melek Mosso, estetiğin nimetlerinden yararlanan ünlüler arasına girdi. Bir süredir sıkı ve dolgun kalçalara sahip olmak isteyen popçu bıçak altına yattı.

''BIRAKINDA YAPTIRAYIM...''

Daha önce dişlerini sıkmasını engellemek için çenesine botoks yaptırdığını söyleyen Melek Mosso "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" demişti.

Poposuna silikon koyduran Mosso, yakın çevresine "Çok memnunum. Özellikle sahnede kıyafetleri şimdi daha iyi taşımaya başladım" diyormuş.

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