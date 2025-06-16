‘MasterChef’in ekran yolculuğu başladı

TV8’in yeni sezonu merakla beklenen yarışması ‘MasterChef Türkiye’, önceki akşam ekran yolculuğa başladı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danila Zanna’nın jüri üyesi olduğu program, ilk bölümüyle Total’de 2.77, AB’de 2.49 ve ABC1’de 3.04 reyting alarak tüm kategorilerde 2. sırada sezon startını verdi. İzleyici, yaklaşık 7 ay boyunca bu heyecanı yaşayacak. Yarışmacılar, en iyi tabağı en hızlı sürede yapabilmek için kıyasıya bir mücadele verecek. Jüri, Türkiye’nin ev sevdiği isimlerden oluşuyor. Yorumları ve analizleri yerinde… Reyting kaygısı olmayan nadir programlardan birisi. Çünkü izleyici, yapılan işin reyting için yapıldığını düşünmüyor. Her şey samimi ve içten. İşte bu yüzden de hemen hemen evde ‘MasterChef’in izlendiğini görmek mümkün. Bu da zaten reytinglerin zirvede ya da zirveye yakın bir yerde olmasını sağlıyor.

‘MasterChef’in her yıl olduğu gibi bu sene de sezona damga vuracağını düşünüyorum. Reytingi bol olsun.

Yaza damga vuracak sürpriz düet

Ebru Yaşar’ın Sıla ve Samet ile düet yaptığı şarkısı ‘Sanmadan Git’, Samet Kardeşler ve Sıla Şahin etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Sıla Şahin ile Samet Kardeşler’e ait şarkının düzenlemesini Onur Atlı yapmış. Şarkıya Taha Baldır’ın yönetmenliğini üstlendiği bir de klip çekilmiş. Hem müzikal anlamda hem de kuşaklar arası iş birliği açısından dikkat çeken şarkı, yaza damga vuracağa benziyor. Ebru Yaşar, özellikle genç kuşağa destek vermesiyle takdir topluyor.

Şarkının sözleri kadar melodisindeki duygusal derinlik, üçlünün etkileyici yorumuyla birleşince ortaya çok harika bir eser çıkmış. Keyifle dinledim.

‘Karma Resim ve Heykel Sergisi’ açıldı

Heykel ve resimlerinden oluşan ‘Karma Resim ve Heykel Sergisi’, Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sanatçılar Mesut Eren, Aslı Saral, Elif Ajdarkosh ve Handan Alanlıoğlu’nun eserlerinin bir araya gelmesiyle açılan sergi, yoğun ilgi görüyor. Yaz sezonunu ‘Karma Resim ve Heykel Sergisi’yle açan galeri, sanatseverleri sergiye davet ediyor.

Birbirinden çarpıcı eserlerin yer aldığı sergi, 3 Temmuz’a kadar Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.