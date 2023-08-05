MasterChef All Star’da yarışmacılar bu akşam yapacakları yemeklerle haftanın son eleme adayını belirleyecek. MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde Sinem Özler konuk şef olarak bulunacak. Peki, MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde Sinem Özler konuk şef olarak yer alacak. Şefler yarışmacılardan konuk şef Sinem Özler’in yaptığı hengeli yapmalarını isteyecek.

Kıyasıya mücadele edilecek MasterChef’in yeni bölümünde haftanın son eleme adayı belirlenecek. Buna göre Pazar günü MasterChef All Star’da eleme gecesi gerçekleşecek.

MASTERCHEF’TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dün akşam ödül oyununu Rıfat kazandı.

MasterChef ödül oyunu tutarı 100.000 TL oldu.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

ESRA (Kaptan)

SERGEN

DİLARA

AYAZ

ALİCAN

SEFA

AZİZE

ÇAĞATAY

BERKER

RIFAT

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?