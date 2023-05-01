Masumlar Apartmanı'na erotik shop açıldı

"Masumlar Apartmanı" dizisinin çekildiği Beyoğlu'ndaki Temel Apartmanı’na erotik shop açıldı.

Masumlar Apartmanı'na erotik shop açıldı

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranında 15 Eylül 2020 yılında başlamış, 24 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 71. bölümüyle de veda etmişti. 2 sezon süren dizi televizyon tarihinin önmli işleri arasına adını yazdırmayı başarmıştı.

Dizinin hikâyesi kadar, projenin çekildiği apartman da meşhur olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beyoğlu Jurnal Sokak’ta bulunan ve 1912 yılında inşa edilen Temel Apartmanı, iki yıl boyunca dizi ekibine ev sahipliği yaptı. Apartmanın çekimler için boyatılan kırmızı demir kapısı ve pencerelerinin de renginin değiştirildiği görüldü.

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki Siyaset
Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki
Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda... Güncel
Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda...
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamı kısa sürede açılacak Ekonomi
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamı kısa sürede açılacak
D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı Güncel
D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
Üreticiyle market arasındaki makas uçtu gitti Ekonomi
Üreticiyle market arasındaki makas uçtu gitti
Akşener’den başsağlığı mesajı Güncel
Akşener’den başsağlığı mesajı