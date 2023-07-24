Mauro Icardi Galatasaray'da

Son şampiyon Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Mauro Icardi Galatasaray'da

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray geçtiğimiz sezon PSG’den kiraladığı ve gösterdiği performansla yaşanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Mauro Icardi’nin temelli transferinde mutlu sona ulaştı.

YILLIK 9 MİLYON EURO KAZANACAK
İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre, sarı-kırmızılılar Mauro Icardi ile her konuda anlaştı. Arjantinli yıldız yılda 9 milyon Euro kazanacağı 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmak için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek. Ayrıca Galatasaray oyuncunun kulübü PSG’ye 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

PERFORMANSI
Mauro Icardi geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray’da çıktığı 26 maçta 23 gol 8 asist kaydetti ve bir şampiyonluk yaşadı.

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