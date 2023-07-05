Mauro Icardi Galatasaray'ın teklifine evet dedi

Arjantinli golcü Mauro Icardi sarı-kırmızılıların yapmış olduğu yıllık 7 milyon Euro maaştan 4 senelik sözleşme teklifine olumlu cevap verdi.

Mauro Icardi Galatasaray'ın teklifine evet dedi

Editör: Ufuk Cingöz

Bu sezon yaşanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Icardi’nin geleceği netlik kazanıyor. Bir süredir hem futbolcuyla hem de kulübü PSG ile pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.

7 MİLYON EURO'DAN 4 SENELİK SÖZLEŞME
Sky sport İtalya’nın haberine göre, Mauro Icardi sarı-kırmızılıların 7 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme teklifini kabul ederken bu fiyatın yanına yaklaşamayan Serie A kulüpleri geri adım attı. Bir diğer İtalyan gazetesi Calcicomercato ise Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan'dan 3 yıl için 80 milyon Euro'luk bir teklif aldığını ancak Wanda Nara’nın Arabistan'da yaşamak istememesi sebebiyle teklifin geri çevrildiğini belirtti.

PERFORMANSI
Sezon başında PSG’den kiralık olarak gelen Mauro Icardi Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 23 gol ve 8 asist kaydetmişti.

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