Mauro Icardi hayata küstü

Wanda Nara’nın, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’den ayrılma kararı alması büyük bir sürpriz olarak gündeme düşmüştü.

Arjantinli golcü, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak üzgün olduğu her halinden belli oluyor.

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Avusturya kampında bulunan Mauro Icardi yaşadığı üzüntüyü gizleyemiyor.

Icardi’nin Avusturya kampındaki antrenman fotoğraflarında başı önde ve düşünceli bir tavır sergilediği görülüyor.

Wanda Nara, “Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum” diyerek ayrılık iddialarını doğrulamıştı.”