Mauro Icardi Trabzon'a karşı oynayabilecek mi? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-1 yendi, tur atladı.

Karşılaşmanın ardından oyuncularının performansını öven teknik direktör Okan Buruk, tatilden dönen Mauro Icardi'nin son durumunu anlattı, transfer konusunda bilgiler verdi.



BUGÜN İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Arjantinli yıldızın Trabzonspor maçında oynayıp oynayamayacağı yönündeki soruya Buruk, "Bu sabah ilk antrenmanına çıktı. Yarın ve öbür güne bakacağız. Ön bölgede çok seçeneğimiz var. Son antrenmanda kararımızı vereceğiz" yanıtını verdi.



RIDVAN VE KAMADA İLE İLGİLİ KONUŞTU

Rıdvan Yılmaz ve Kamada isimlerinin çok konuşulduğunun sorulması üzerine, "Sol bek takviyesi yapacağız. Yerli de olabilir yabancı da. Sona yaklaştığımız bir şey yok. Belirlediğimiz oyuncular üzerinden görüşmeler sürüyor. Elimizde olan oyunculardan satış gerçekleşirse, diğer mevkiler için farklı gelişmeler yaşanabilir. Eğer bir oyuncu alacaksak bu önemli performans verecek bir isim olmalı" diye konuştu.



BANA ULAŞAN BİR BİLGİ YOK

Okan Buruk son olarak transfer teklifleri aldığı iddia edilen Nelsson ve Abdülkerim için de şöyle konuştu: "Abdülkerim; Milan'a, Victor; Napoli'ye haberleri çıktı. Avrupa'da piyasası olan oyuncular. Bu tür teklifler olabilir. Bana ulaşan bir bilgi yok şu ana kadar."