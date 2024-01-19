Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavili ekip, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı kaldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.''