Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Bordo-mavili ekip, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı kaldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.''
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