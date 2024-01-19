Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!
Trabzonspor, iki futbolcusu Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavili ekip, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı kaldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.''

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