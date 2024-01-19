VAR konuşmaları statta canlı yayınlanacak. Taraftarlar olanları anında duyacak. Federasyondan tarihi karar

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VAR konuşmaları statta canlı yayınlanacak. Taraftarlar olanları anında duyacak. Federasyondan tarihi karar
Portekiz Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını maç anında yayınlamak için FİFA'dan onay aldı.

Portekiz gazeteleri Jornal de Noticias ve Record'ın bildirdiğine göre, Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Kurulu, maç hakemi ile VAR hakemi arasındaki konuşmaları stadyumda bulunan taraftarlara canlı olarak dinletebilmek adına FIFA ve IFAB'dan izin aldı.

Portekiz Hakem Kurulu, belirli maçlarda ve kritik anlarda hakem ile VAR arasındaki konuşmaları anlık olarak stadyumda canlı bir şekilde yayınlama kararı aldı. Bu uygulamanın ilerleyen süreçte FIFA gözetiminde kullanılması planlanıyor.

Uygulamanın resmi duyurusunun, FIFA ve IFAB temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenerek gelecek hafta içinde Portekiz Futbol Federasyonu ve Hakem Kurulu Başkanı Jose Fontela Gomes tarafından yapılacağı ifade edildi.

Portekiz Futbol Federasyonu, Eylül 2023'ten bu yana, Portekiz Premier Ligi'nde oynanan maçlarda VAR ve hakemler arasındaki konuşmaları aylık olarak bir TV programında yayınlıyor. Hakemlerin ve federasyonun, bu uygulamanın eğitimsel amaçlar doğrultusunda olduğunu ve hakem ile VAR arasındaki iletişimi şeffaf bir şekilde sunmayı amaçladığını belirttiği biliniyor.

Portekiz Hakem Kurulu Başkanı Jose Fontela Gomes, hakemlerin konuşmalarının açıklanmasını, eğitim amaçlı olduğu kadar, hakemlerin anlaşılabilirliğine de katkı sağlayacağını düşündükleri için desteklediklerini ifade etmişti.

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