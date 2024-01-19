Galatasaray'ın yeni transferini Osman Şenher açıkladı

Fenerbahçe ile birlikte zirve mücadelesi veren Galatasaray, Angelino ile yollarını ayırmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Milliyet yazarı Osman Şenher, Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz transferinin perde arkasını konu alan bir yazı yazdı.

'Rıdvan Yılmaz her an gelebilir' başlıklı yazıda yapılan görüşmelerin ayrıntıları netlik kazandı.

Osman Şenher'in aktardığı bilgiye göre Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz transferinin perde arkası şu şekilde;

"Aldığım haberlere göre milli takım hocası Montella, Glasgow’a gidip Rıdvan Yılmaz ile görüşmüş, 'Bundan sonraki maçlarında devamlı oynarsan seni EURO 2024 aday kadrosuna alırım' demiş. Rıdvan da yöneticilerine, 'Bırakın beni, Galatasaray istiyor. Oraya gidip devamlı oynayayım, milli takım kadrosuna seçileyim' demiş.

Yöneticiler de satış opsiyonu şartıyla kiralık gitmesine müsaade etmişler. Sarı-kırmızılılar ise, 'Gel sezon sonuna kadar kiralık oyna, sonra Rangers ile masaya otururuz' görüşünü bildirmiş. Şimdi Rıdvan buraya kiralık gelmek için İskoç ekibinin yöneticileriyle devamlı görüşüyor. Bu transfer her an gerçekleşebilir."