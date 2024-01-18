Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Hamza Akman'dan geldi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Hamza Akman'dan geldi
Ümraniyespor'u sahasında 4-1 mağlup eden Galatasaray'da üçlüyü Hamza Akman çektirdi.

Galatasaray Ziraat Türkiye 5. Tur maçında 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar rakibini 33'te Barış Alper Yılmaz 43'te Tete 57'de Abdülkerim Bardakçı ve 87'de Halil Dervişoğlu'nun (P) attığı gollerle 4-1 mağlup eti.

Ümraniyespor'un maçtaki tek golü ise Barış Alper'in kendi kalesine atması sonucu geldi.

Galibiyet sonrası bir üst tura çıkmaya hak kazanan Galatasaray'da galibiyet üçlüsünü genç yıldız Hamza Akman'dan geldi.

Sarı-kırmızılıların file bekçisi Günay Güvenç'in taraftarlara formasını hediye etmesi gözlerden kaçmadı.

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