Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması. Kimsenin bilmediği detayı anlattı

3 maçlık suskunluğunu Alanyaspor karşısında muhteşem bir performansla bozan Mauro Icardi, sakatlığı ile ilgili konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması. Kimsenin bilmediği detayı anlattı

Beşiktaş derbisinde ayak bileğinden sakatlanan Mauro Icardi, iğne tedavisi olarak maçlara çıkmıştı.

Milli arada tamamen düzelen Arjantinli yıldız, Alanyaspor karşılaşmasını 1 gol 1 asistle tamamladı.

Mauro Icardi, Alanya maçının ardından yayıncı kuruluşa sakatlığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Sakat olarak oynamak kolay değil. Bu geçen sene de olmuştu aslında bilinmese de. İyi bir lider olmak bunu gerektirir diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarım arasında da sakat olarak oynayanlar vardı, herkes fedakarlık yapıyor. Takımın değerini bilmemiz ve birbirimiz için oynamalıyız. Bunun sonucunda da geçen seneki gibi iyi sonuçlar alıyoruz."

whatsapp-image-2023-11-25-at-19-56-06.jpeg

"Son maçı kaybetmiştik, o yüzden iyi bir maç çıkarmalıydık. İlk dakikadan itibaren iyi oynadık. Takım arkadaşlarımdan çok fazla süre alamayan Kazımcan Karataş, Dries Mertens ve Tanguy Ndombele oynadı. Takım için ellerinden geleni yaptılar. Bunun da meyvelerini toplamış olduk."

İlgili Haberler
Galatasaray'da Mertens'in gecesi. Ne durdu ne durdurulabildi. Sedat Kaya yazdı
Galatasaraylı taraftarlardan tüyleri diken diken eden tezahürat. Stat inledi
Galatasaray Alanyaspor maçı hakemi Ali Şansalan sakatlandı
Öne Çıkanlar
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Son Haberler
Arapları almak için Türkleri taksiden attı. İstanbul’un taksi krizi katlanarak büyüyor Gündem
Arapları almak için Türkleri taksiden attı. İstanbul’un taksi krizi katlanarak büyüyor
Okan Buruk Alanya maçında üzüldüğü tek konuyu açıkladı Spor
Okan Buruk Alanya maçında üzüldüğü tek konuyu açıkladı
Bakan Yerlikaya duyurdu. 81 ilde teyakkuza geçildi Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu. 81 ilde teyakkuza geçildi
Elindeki 500 euroyu videoya alarak "Şu kağıt parçası 15 bin lira" Gündem
Elindeki 500 euroyu videoya alarak "Şu kağıt parçası 15 bin lira"
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Gündem
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı Yaşam
Tartıştığı oğlunu tabanca ile bacağından yaraladı