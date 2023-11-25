Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması. Kimsenin bilmediği detayı anlattı

Beşiktaş derbisinde ayak bileğinden sakatlanan Mauro Icardi, iğne tedavisi olarak maçlara çıkmıştı.

Milli arada tamamen düzelen Arjantinli yıldız, Alanyaspor karşılaşmasını 1 gol 1 asistle tamamladı.

Mauro Icardi, Alanya maçının ardından yayıncı kuruluşa sakatlığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sakat olarak oynamak kolay değil. Bu geçen sene de olmuştu aslında bilinmese de. İyi bir lider olmak bunu gerektirir diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarım arasında da sakat olarak oynayanlar vardı, herkes fedakarlık yapıyor. Takımın değerini bilmemiz ve birbirimiz için oynamalıyız. Bunun sonucunda da geçen seneki gibi iyi sonuçlar alıyoruz."

"Son maçı kaybetmiştik, o yüzden iyi bir maç çıkarmalıydık. İlk dakikadan itibaren iyi oynadık. Takım arkadaşlarımdan çok fazla süre alamayan Kazımcan Karataş, Dries Mertens ve Tanguy Ndombele oynadı. Takım için ellerinden geleni yaptılar. Bunun da meyvelerini toplamış olduk."