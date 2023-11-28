Mauro Icardi bu kez de soru kitabından çıktı! Herkes cevabı merak ediyor

Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi'nin gol sevinci soru kitaplarına konu oldu!

Arjantinli yıldızın attığı her gol sonrası Rams Park'ta, Simge'nin "Aşkın olayım" şarkısı çalıyor. Tüm stat bu şarkıya eşlik ederken Mauro Icardi de ellerini kulaklarına götürüp tribünleri dinliyor.

İşte bu hareket biyoloji test kitabında soruya konu oldu.

Soru şu şekilde:

"Gol sonrası sevincini yaşayan Icardi ellerini kulaklarına götürerek taraftarına, "sizi yeterince duyamıyorum" mesajı veriyor.

Icardi taraftarın tezahüratını gerçekten yeterince duyamıyor olsaydı kulağındaki;

I kulak zarı,

II östaki borusu,

III salyangoz,

IV yarımdaire kanalları

yapılarından hangilerinin hasar gördüğü düşünülürdü?

A) Yalnız I

B) Yalnız IV

C) I ve III

D) II ve III

E) II ve IV