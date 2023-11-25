Icardi ay yıldızlı bilekliği neden taktığını açıkladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-0'la geçti. Maçın yıldızlarından Icardi, 1 gol atarken 1'de asist yaptı.

Mücadele sonrası açıklamalar yapan Icardi, Ay Yıldızlı bileklik ile ilgili de konuştu.

Icardi'nin sözleri şu şekilde;

"Ay Yıldızlı bilekliğimde fotoğraf çıkmıştı. Taraftarımız biliyor zaten. Ben Türkiye'de çok mutluyum. İnsanlar bize çok iyi davranıyor. Ben de ülkemizin sembolünü paylaşmak istedim. Onlar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum."

NE OLMUŞTU?

Mauro Icardi, geçen günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta bileğinde ay-yıldızlı bileklik görüldü. Bu bileklik sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni ve yorum aldı.