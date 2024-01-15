Mauro Icardi'ye Sinan Engin'den sert eleştiri. 'Galatasaray'ın en büyük sorunu' dedi açtı ağzını yumdu gözünü!

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Beyza Damgacıoğlu
Mauro Icardi'ye Sinan Engin'den sert eleştiri. 'Galatasaray'ın en büyük sorunu' dedi açtı ağzını yumdu gözünü!
Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile tatil yapmasına sert çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından dinlendirilmesine karar vermişti.
Antrenman yapmayacağı için teknik direktör Okan Buruk'tan izin alıp tatile çıkan Arjantinli yıldız son olarak Brezilya'da görüntülendi.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Icardi'nin takımdan ayrı olması masaya yatırıldı. Ünlü yorumcu Sinan Engin de Arjantinli golcü için sert ifadeler kullandı.
Güney Amerika Turu'na çıkan Icardi'nin yokluğunun Galatasaray için büyük eksiklik olduğunu ifade eden Sinan Engin şu sözleri sarf etti:
"Takımdaki en büyük sıkıntı Icardi. Şu an antrenman yapmıyor. Dönecek bu kez de maç eksiği var denilecek... Hanımıyla beraber. Ne olacak, ne zaman dönecek? Artık birilerinin net açıklama yapması gerekiyor. En azından dönüş tarihini açıklayın. Herkes ona göre beklentiye girsin. Sakat sakat oynattınız adamı şimdi de belirsizlik var."
Ertelenen Süper Kupa maçından sonra Dubai'ye giden Mauro Icardi buradan Meksika'ya geçmişti. Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın paylaşımına göre ünlü çift şu anda Brezilya'da.

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