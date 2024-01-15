Galatasaray taraftarı 'Ali Koç'a nasihatımız' diyerek seslendi:

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Galatasaray taraftarı 'Ali Koç'a nasihatımız' diyerek seslendi:
Kayserispor maçı öncesi bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi.

Adalet istediklerini belirten Ultraslan üyesi Ahmet Berman, hakem hatalarından ve çifte standarttan şikayet etti.

İşte Galatasaray taraftarının o sözleri:

Bizim için 2 puan önemli değil.

Galatasaray şampiyon da olmasın. O da önemli değil.

Biz huzur ve adalet istiyoruz.

Hakemlerden bıktık.

Karagümrük maçında statta bir kez küfür edilmedi. 19 Blok ceza aldık.

Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı anamıza kadar sövdü. 3 blok ceza aldılar.

Adaletsizliklere biz gelemiyoruz.

Bunların kimin oyunu olduğunu herkes biliyor.

Biz Ultraslan olarak susmayacağız.

Ali Koç’a buradan nasihatımız:

Yaşlanacak torunları olacak.

Hepsinin suratına rahatlıkla bakabilsin.

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