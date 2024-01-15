Galatasaray taraftarı 'Ali Koç'a nasihatımız' diyerek seslendi:

Adalet istediklerini belirten Ultraslan üyesi Ahmet Berman, hakem hatalarından ve çifte standarttan şikayet etti.
İşte Galatasaray taraftarının o sözleri:
Bizim için 2 puan önemli değil.
Galatasaray şampiyon da olmasın. O da önemli değil.
Biz huzur ve adalet istiyoruz.
Hakemlerden bıktık.
Karagümrük maçında statta bir kez küfür edilmedi. 19 Blok ceza aldık.
Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı anamıza kadar sövdü. 3 blok ceza aldılar.
Adaletsizliklere biz gelemiyoruz.
Bunların kimin oyunu olduğunu herkes biliyor.
Biz Ultraslan olarak susmayacağız.
Ali Koç’a buradan nasihatımız:
Yaşlanacak torunları olacak.
Hepsinin suratına rahatlıkla bakabilsin.
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