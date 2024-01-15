Galatasaray maçında 35 bin kişi ıslık çalarken tribünde uyuyakaldı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Galatasaray maçında 35 bin kişi ıslık çalarken tribünde uyuyakaldı
Galatasaray'ın attığı ancak iptal olan 2. golü sırasında tribünlerde uyuyan bir Galatasaray taraftarı gündem oldu.

Galatasaray’ın Kayserispor ile mücadelesinde, Dries Mertens’in ağları sarsan golünün sevinci kısa sürdü.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Halil ve Attamah arasında yaşanan pozisyonda faulü tespit ederek, Mertens’in golünü geçersiz saydı.

Maçın 28. dakikasında yaşanan pozisyon, VAR incelemesi sonrası da değişmedi ve gol iptal edildi.

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Galatasaray cephesi, bu karara büyük tepki gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk’un itirazları sonrası sarı kart gördü.

TRİBÜN YIKILDI TARAFTAR UYANMADI

Bu anlar yaşanırken tribünde bir taraftarın uyuyakaldığı görüldü.

35 bin kişinin hep birlikte tepki gösterdiği pozisyon sonrası uyuyakalan Galatasaray taraftarı dikkat çekti.

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