Bilinmeyen faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Maydanozun faydaları arasında ödem atıcı, adet düzenleyici ve yağ yakıcı gibi özellikleri ile biliniyordu. Maydanoz aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyor, kemikleri güçlendiriyor...

Yarım su bardağı maydanoz günlük A vitamininin yüzde 108'ini karşılarken, C vitamininin ise yüzde 53'ünü, K vitamininin yüzde 547'sini, folatın yüzde 11'ini, potasyumun yüzde 4'üne tekabül ediyor. Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gerekli olan K vitamini açısından da çok zengin. Bu nedenle maydanoz muhteşem bir A ve C vitamini kaynağı.

Maydanozun kalorisi düşük olduğu için, kilo verme diyetlerinde gönül rahatlığıyla yenebiliyor. Kemik sağlığını destekliyor, kemiklerin sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlıyor…

Bazı araştırmalar, K vitamini yüksek gıdaları yemenin kırık risklerini azaltacağını vurguluyor.

MAYDANOZ KANSERSAVAR



Maydanoz kanserle savaşan maddeler içeriyor. Antikanser etkileri olabilecek bitki bileşikleri içerir. Oksidatif stres (antioksidanlar ve serbest radikal seviyelerindeki dengesizlik ile karakterize bir durum), kanser de dahil olmak üzere bazı kronik hastalıkların gelişimi ile ilişkili.

GÖZE NASIL FAYDA EDİYOR?

Maydanoz, gözleri koruyan besinler açısından da çok zengin. Lutein, beta karoten ve zeaksantin, göz ve diş sağlığını korumaya yardımcı olan üç karotenoiddir. Karotenoidler, güçlü antioksidan aktiviteye sahip bitkilerde bulunan pigmentlerdir.

KALBİ NASIL KORUYOR?

Sözgelimi, günlük ihtiyacın %11'ini sağlayan 30 gram ile iyi bir B vitamini folatı kaynağı. Diyet folatının yüksek alımı, belirli popülasyonlarda kalp hastalığı riskini azaltabilir. Maydanoz, kalbi koruyan ve kalp hastalığı riskinizi azaltabilen bir B vitamini olan folat açısından çok zengin.

ANTİBAKTERİYAL ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Maydanoz antibakteriyel faydalara sahip olabiliyor. Ekstraktının antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiş. Yine de bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Maydanoz bağışıklık sistemini güçlendirir. İçindeki A, C, K vitaminleri bağışıklığı desteklemekte. Vücutta fazla sıvı birikmesi, herkesin en büyük sorunlarından biridir. Maydanoz aynı zamanda ödem atmaya yardım ediyor. Araştırmalara göre maydanoz diyabetli kişilerde kan şekeri düzeyini düşürebiliyor.

İDRAR SÖKTÜRÜYOR

Maydanozun idrar söktürücü özelliği de bulunuyor. Böbrek taşı gibi sorunlarda faydalı olabiliyor. Maydanoz ayrıca diş ve diş etlerini koruyor, gaz gideriyor ve cildi yeniliyor……