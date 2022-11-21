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Kanserle savaşıyor. 1 bardağı ilaç gibi geliyor. Türk sofralarının vazgeçilmezi her derde deva

Türk sofralarının vaz geçilmezi olarak bilinen turşu suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Kanserle savaşarak bu dertlerin vücuda girmesi engelleyen turşu suyuyla ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:44
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Turşu suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Kanserle savaşıyor. 1 bardağı ilaç gibi geliyor

Kanserle savaşıyor. 1 bardağı ilaç gibi geliyor. Türk sofralarının vazgeçilmezi her derde deva
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Türk sofralarının vaz geçilmezi olarak bilinen turşu suyu adeta şifa dağıtıyor. Faydaları dikkat çeken turşu suyu kansere savaş açmakla biliniyor.
Turşu suyuyla ilgili detaylar…

TURŞU SUYU NEDİR?

Turşu suyu, turşusu kurulan meyve veya sebzelerin içinde bekletildiği sudur. Turşunun hazırlanma şekline göre değişkenlik gösterse de turşu suyu genellikle su, sirke (veya limon), tuz ve fermentasyon sürecine/içeriğine bağlı olarak da probiyotik içerir.

TURŞU SUYUNUN FAYDALARI

-Spor ve egzersiz sonrası kaybedilen enerjiyi geri kazanabilmek için içilecek olan 1 bardak turşu suyu toparlanmayı sağlayacaktır.

-Turşu sularında bulunan sirke, kan şekeri seviyelerinin korunmasını sağlayarak ani yükselmelerin önüne geçmeye destek olabilir.

-Güçlü bir antioksidan olan ve C vitamini açısından zengin olan turşu suyu, düzenli tüketimi sağlandığı zaman serbest radikaller ile savaşarak kanser ve tümör gibi rahatsızlıkların vücuda girmesi engellenecektir.

- Yorgun bir gün geçirdiyseniz ve kas ağrıları yaşıyorsanız, özellikle de sporcu kitle için ağrı kesici niteliğinde şifalı bir su kaynağıdır

- Kilo vermek isteyenler sizleri de böyle alalım. Çünkü düzenli şekilde ve az miktarda turşu suyu içenlerin yağ yakımının hızlandığı belirlenmiştir. Özellikle sirkeli turşular, yağ yakımında oldukça etkilidir

- Turşu suyu tam anlamıyla bir mide ilacıdır. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde midede yer alan bakterileri yok eder ve mide sağlığınızı korur

-İçeriğindeki sirke ve limondan ötürü, kabızlık sorunlarına en doğal ilaçtır. Sindirim sistemi sorunlarınızı turşu suyu ile yok edebilirsiniz

-Üstelik Alzheimer önleyici özelliğe sahiptir

TURŞU SUYU NASIL YAPILIR?

Yemeklerinize nefis lezzetiyle masada eşlik edecek turşu suyu hazırlamak için birkaç püf noktası bilmenizde fayda var:

Turşunuzun lezzetli olmasını sağlayacak malzemeler arasında mutlaka tuz olmalı ama bu tuz bilinen sofra tuzu değildir. İri şekilde taneleri olan özellikle turşular için satılan tuzları tercih etmelisiniz.

Tuz, sirke, limon gibi kilit malzemeleriniz sebzelerinizin turşu olmasını sağlayan, mayalanmasını sağlayan önemli faktörlerdir.

Lezzetli bir turşu suyu elde etmek için sirke, limon tuzu, iri tuz, nohut, su, sarımsak, şeker ve hava almayacak kapalı bir bidon benzeri kaba ihtiyacınız olacaktır.

Hazırlanan turşunun lezzetini almanız için yaklaşık 20 gün bekleme süreniz olmalı.

Eğer turşunuza renk ve mayhoş bir lezzet katmak isterseniz kırmızı pancarı eklemenizi tavsiye ederiz. Lezzetine bayılacaksınız.

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