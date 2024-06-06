Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD en çok satışı yapılan otomobil markalarını açıkladı. ODMD verilerine göre hem otomobil satışı hem de hafif ticari araç satışı geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşadı.

Yapılan açıklamaya göre bu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260'a geriledi. Aynı dönemde hafif ticari araç satışında da yüzde 17'lik düşüş yaşandı ve 20 bin 45'e geriledi.

İLK SIRAYI RENAULT ALDI

ODMD verilerinde yer alan bilgilere göre mayın ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 10 bin 850 adetle Renault ilk sırayı aldı.Renault'u 9 bin 794 satışla Volkswagen ve 9 bin 50 adetle Ford yer aldı. Fiat ise 8 bin 826'lık satışla dördüncülük koltuğuna otururken, Chery 6 bin 208 otomobil satışıyla beşinci oldu.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Sadece otomobil satışları baz alındığında da Renault ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 6 bin 208 satışla Chery ve Chery ve 4 bin 647 ile Hyundai izledi.Fiat 4 bin 510 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Skoda 4 bin 162 adetle beşinci oldu.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

Lüks otomobil grubunda mayısta ise 127 DS, 99 Porsche, 52 Lexus, 22 Maserati, 5 Jaguar, 3'er adet Bentley ile Ferrari ve 2 Lamborghini satıldı.

Togg'un teslimatları mayıs ayında 4 bin 140 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 10'da kaldı.

HAFİF TİCARİ SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford mayısta 6 bin 479 adetle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 316 ile Fiat, 1758 ile Volkswagen izledi.Peugeot 1268 satışla dördüncü, Renault, 1136 adetle beşinci oldu.