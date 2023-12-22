Mazota sessiz sedasız dev zam geldi. Hazinede parayı bitirdiler. Her gün zam

Benzin fiyatlarına yapılan zammın ardından bu gece yarısından sonra geçerli olmak üzere motorine de 1 lira 61 kuruşluk zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları durulmuyor. Önceki gün benzinin litresine gelen 1 lira 46 kuruş zam yapılmasının ardından bir zam da motorine yapıldı. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin fiyatı 1 lira 61 kuruş arttı.

Zamların sonucunda güncel fiyatlar şu şekilde değişti:

İstanbul’da motorin litre fiyatı 37.11 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.5 liradan satılıyor.