Mazotun litresinin 46 TL olduğunu gören vatandaşın çektiği video gündem oldu

Murat Şahin
Mazotun litresinin 46 TL olduğunu gören vatandaşın çektiği video gündem oldu
Ülkenin Gabar'da petrol bulunmuş hali bu mu? Birde bulunmamış olsaydı ne olacaktı? Sosyal medyada bir vatandaş 32 litre mazota 1500 TL ödedi.

Türkiye'deki hayat pahalılığı, birçok insanın günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hayat pahalılığı, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılama güçlüğü çekmelerine neden olurken, yaşam standartlarını düşürüyor. Bu durum, özellikle düşük ve sabit gelire sahip bireyler için daha belirgin hale getiriyor.

MAZOTUN LİTRESİ 46 TL OLDU

Buna bir örnek de mazottan geldi. 13 Şubat günü motorine gelen son 2 lira 55 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı 46 TL oldu. Söz konusu fiyatı mizahi bir dille paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı son zamanlarda viral olan bir ses kaydını mazotun fiyat tabelası yükselirkenki anlara ekledi. Videoda şu ifadeler yer alıyordu:

"REİSİ YEDİRMEDİK"

"Dedem Abdülhamit kurban olduğum kalk. Kalk Reis'i yedirmedik kurban olurum sana. Dedem Fatih kalk kalk! Kalk bak İstanbul'a. Yedirmedik reisi. Yedirmedik torununu sana. Kurban olduğumu yedirmedik size. Kalkın Dedem Abdülhamit. Bu sosyal medyada viral olan sesin ardından Erdoğan'ın eski mitinglerinde kullndığı sözler videoya eklendi.

Erdoğan ise "Cudi, Gabar günlük yüz bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk." diyordu.

Bir ses kaydı daha ekleyen kullanıcı bu kez de Süleyman Soylu'nun "Gabar Dağı'nda petrol çıkıyor. Şimdi Amerika çıldırmaz mı Avrupa çıldırmaz mı?" diye sordu.

Bu paylaşım sonrası yeni fiyat ve video sosyal medyada gündem oldu.

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SEÇİM YAKLAŞIRKEN YİNE 'PETROL MÜJDESİ' GELDİ

Yerel seçime sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak’taki mitingde, yine Gabar'daki petrolün günlük üretiminin 35 bin varili geçtiğini açıkladı.

Gelecek dönemlerde ise hem petrol, hem maden hem doğalgazda yeni müjdeler verileceğini duyurdu.

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