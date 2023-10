MEB: Ankara'daki 2 bin 133 okulun sadece 228'ine deprem testi yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in Ankara'da depreme dayanıklı olan okul binalarının sayısı ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Yanıtta “2 bin 133 okul binası bulunduğu, 2016 yılından itibaren 228 okul binasının depreme dayanıklılık testinin yapıldığı ve bunlardan 38 bina için yıkım kararı alındığını, 5 binanın yıkıldığı belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Demir, yanıt için; “Bu hızla gidilirse 2050 yılında bile okulların testleri bitmemiş olacak... Buradan başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm hükümet kanadına sesleniyorum; bir an önce deprem güçlendirmesi gereken okulların güçlendirmesini yapın. Tek bir can kaybına daha tahammülümüz kalmadı” değerlendirmesini yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ankara'da depreme dayanıklı olan okul binalarının sayısını Meclis gündemine taşımıştı. Millî Eğitim Bakanlığı, Demir'in soru önergesine şu yanıtı verdi:

"Ankara Valiliğince konuya ilişkin olarak; ilde 2 bin 133 okul binasının bulunduğunu, 2016 yılından itibaren 228 okul binasının depreme dayanıklılık testinin yapıldığı ve bunlardan 38 bina için yıkım kararı alındığını, 5 binanın yıkıldığı, 33 binanın yıkım ihalesi işlemlerinin devam ettiği, 190 bina için ise güçlendirme çalışması yapılması yönünde karar alındığı, bunlardan 63 okulun deprem güçlendirme ve onarım çalışmalarının yapıldığı belirtilmiştir."

"BU HIZLA GİDİLİRSE 2050 YILINDA ANCAK BİTER"

Demir, 2018 yılında AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen ve 1 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan deprem risk haritasına göre Ankara’nın 3. ve 4. derece deprem bölgesi kuşağında yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

“Çamlıdere ve Evren ilçelerimiz 1. derece deprem bölgesinde; Bala, Elmadağ, Nallıhan ve Kızılcahamam ilçelerimiz ise 2. derece deprem bölgesinde bulunuyor. Kuzey Anadolu Fayı’nda oluşacak 7 ve üzeri büyüklüğündeki bir depremin 1944 yılındaki Bolu-Gerede Depremi'nde olduğu gibi bu bölgelerde hasara yol açabileceği ifade ediliyor. Bu hızla gidilirse 2050 yılında bile okulların testleri bitmemiş olacak.

"BİR AN ÖNCE OKULLARIN GÜÇLENDİRMESİNİ YAPIN"

2016 yılından itibaren, Ankara sınırları içerisinde bulunan 2 bin 133 okuldan 228’i için depreme dayanıklılık testi yapılmış ve bunlardan 38’i için yıkım kararı alınmış, 5’ise yıkılmış. Yani aktif durumdaki ve testi yapılan okulların yüzde 17’si kullanılamaz halde olduğu halde kullanılmış ve test sonrası boşaltıldığı anlamı çıkıyor. Bu sayı çok büyük bir rakamdır, aynı zamanda hükümetin deprem politikasına ilişkin samimiyetini göstermektedir.

Türkiye’nin başkentinde durum buysa, varın gerisini düşünün. Buradan başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm hükümet kanadına sesleniyorum; bir an önce deprem güçlendirmesi gereken okulların güçlendirmesini yapın, diğer okulların da depreme dayanıklılık testlerini yaptırın. Bu süreçler çok hızlı ve uzman kişi ve kurumların gözetiminde olsun. Biz, bu rakamlarla tarihe not düşüyoruz, yüzbinlerce öğrencinin eğitim gördüğü ve canını devletine teslim ettiği bu kurumlar başta olmak üzere diğer tüm yapılarda depremle ilgili gerekli tüm önlemleri alın. Tek bir can kaybına daha tahammülümüz kalmadı; Erzincan, İzmit, Gölcük, Elâzığ ve Hatay depremleri ciğerlerimizi yaktı, artık ders alalım.”