MEB'den öğretmenlik için yeni karar

MEB, 19 Kasım 2023 tarihindeki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın çevrim içi olarak yapılacağını duyurdu.

MEB'den öğretmenlik için yeni karar

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, güncellenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlandı.

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.59'da tamamlanacak.

HANGİ SAATLERLE GERÇEKLEŞECEK?

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Çevrim içi sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları esnasında sınav tedbir talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları, 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı Gündem
Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler Gündem
Barış Manço'nun bu şarkısı Atatürk'e çok yakıştı. Milyonlarca tık alan görüntüler
Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu Sağlık
Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu
Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik Video
Kapadokya'da düzenlenen ve "Burası Türkiye'de mi?" dedirten etkinlik
Van Gölü'nde hortum meydana geldi Gündem
Van Gölü'nde hortum meydana geldi
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi Dünya
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran dolar karşısında kazandıran en büyük yatırım aracını açıkladı Ekonomi
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran dolar karşısında kazandıran en büyük yatırım aracını açıkladı