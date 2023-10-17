Milli Eğitim Bakanlığı’ndan laiklik karşıtı yeni adım. Ara tatilde hayata geçirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13-17 Kasım’da planlanan ara tatilde öğretmenlerin eğitim seminer takvimini açıkladı.

Bakanlığın, okulöncesi ve ortaöğretim yönetmeliğinde yapılan yeni değişiklikle kurumlarda mescit zorunluluğu getirmesi tartışmaları sürerken seminer programına “Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi”ni koyması dikkat çekti.

EĞİTİM 17 KASIM’DA

MEB’in “Mesleki çalışma seminerleri” kapsamında açıkladığı seminer takviminde “Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi” programının yer alması özellikle öğretmenlerden tepki çekti.

Takvimde yer alan bilgilere göre eğitimi, Din Öğretimi Genel Müdürü Ali İşleyen 17 Kasım’da verecek.

‘TATİL HAKKINA GASP’

Eğitim Bilgi Ağı’nın (EBA) resmi internet sitesinden canlı olarak verilecek seminerleri, öğretmenlerin görevli oldukları kurumlarda izlemesi istendi.

Öğretmenler, karara sosyal medyadan “Yüz yüze seminere hayır” etiketi açarak tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlarda bu kararın kaldırılması istenirken söz konusu kararla öğretmenlerin tatil hakkının gasp edildiği belirtildi.