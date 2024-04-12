Milli Eğitim Bakanlığı'nın gizlice yürüttüğü müfredat ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği kapsamında ders içeriklerinde sadeleştirme yapılacağını ve Aralık 2023'te kamuoyuna açıklanacağını belirtmişti.

Ancak 2024 yılının ortalarına gelinmesine rağmen müfredat değişikliği ile ilgili bakanlık tarafından bir açıklama yapılmadı.

Bakanlık, yerel seçimlerin ardından yeni müfredatı açıklayacağı konuşuluyordu.

Bakanlığın gizlice hazırladığı müfredatın MEB Talim ve Terbiye Kurulu'na gönderildiği ve onay beklediği öğrenildi. Bununla birlikte kuruldan onay çıkmadan yeni müfredat kapsamında ders kitaplarının hazırlanması çalışmalarının da tamamlandığı kaydedildi.

Yeni müfredat çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Türkiye Yüzyılı sloganıyla cumhuriyet alerjisini bir kez daha kanıtlayan anlayış, müfredat değişikliklerini de eğitimin bileşenleriyle paylaşmadan, büyük bir gizlilikle yürüttüğü ortaya çıktı. Anlaşılan, gözlemlerimiz ve aldığımız duyumlara göre içerisinde müfredatta ve öğretim programı ortak metninde cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığı kendini göstereceğini bir kez daha göreceğiz" dedi.

Söz konusu model kapsamında, biyoloji dersinin içeriğinden "evrim teorisinin" kaldırıldığı ve dinsel bilgiye dayalı "yaratılış teorisinin" eklendiği de ortaya çıktı. Bunun yanı sıra laik ve bilimsel eğitime karşı atılımın ortaöğretim matematik dersinde de yaşandığı gündeme geldi.

Ortaöğretim matematik dersi konuları arasından "integral" çıkarıldı. Bunun yanı sıra, "kümeler" ve "mantık" konularının içeriğinde de sadeleştirme yapıldı ve derslerin sınıfları değiştirildi.