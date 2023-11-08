Meclis lokantası yine gündemde. Fiyatları görünce iştahınız kaçacak

Yemek fiyatlarının sokaktaki fiyatlara oranla çok daha düşük olmasıyla öne çıkan Meclis lokantası, yine sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kare ile gündeme geldi.

Meclis lokantası yine gündemde. Fiyatları görünce iştahınız kaçacak

Meclis lokantasının fiyatları, sık sık gündem oluyor. Güncel fiyatlara dair herkes tam anlamıyla fikir sahibi olamadığı için zaman zaman sosyal medyada bir anda yayılan görüntülerle Meclis lokantasının fiyatları konuşulmaya başlanıyor.

Son olarak yine sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem yarattı.

Söz konusu fotoğrafta yer alan fiyatlar dikkat çekerken servis olarak sipariş verilmiş Ankara dönerinin fiyatının 76 TL olduğu görülüyor.

İşte İspir fasulyesi, salata ve pilav gibi diğer yemeklerin fiyatları ve gündem yaratan o fotoğraf...

ANKARA DÖNERİ, PİLAV, İSPİR FASULYESİ, PİLAV VE SALATA

Meclis lokantasından bir yemek masasının paylaşıldığı fotoğrafın üzerinde yemeklerle ilgili yorumlar ve fiyatlar da yer aldı. Söz konusu fotoğrafta Ankara döneri, salata, pilav ve İspir fasulyesi olduğu görüldü.

Ankara dönerinin çok iyi olduğu notunun düşüldüğü fotoğrafta yemeğin fiyatının ise 76 TL olduğu belirtildi. Pilav için ise 'hüsran' değerlendirmesinin yapıldığı o fotoğrafta fiyatının 7.5 TL olduğu aktarıldı.

Fotoğrafta yer alan İspir fasulyesi için 'güzel' ve 'hafif' değerlendirmesi yapıldı ve yemeğin fiyatının 38 TL olduğu belirtildi. Salatanın fiyatının ise 7.5 TL olduğu yazıldı.

LOKATNA FİYATLARI ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.

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