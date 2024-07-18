Meclis'in sağlık harcaması yüzde 90 arttı. Vatandaşa maliyeti 52 milyon 567 bin TL

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Meclis'in sağlık harcaması yüzde 90 arttı. Vatandaşa maliyeti 52 milyon 567 bin TL

Vatandaşlar yükselen enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele ederken milletvekillerinin 2024 yılının ilk altı ayındaki sağlık harcamalarının, geçen yıla göre yüzde 90,4 artarak 52 milyon 567 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Başta emekliler olmak üzere vatandaşlar yüksek enflasyon altında eziliyor. Hayat pahalılığı ve gün geçtikçe eriyen maaşlar vatandaşlar için hayatı çileye dönüştürüyor.

Hayat pahalılığı her alanda varlığını hissettirdiği gibi sağlık harcamalarında da kendini gösteriyor.

Maaşı yüksek enflasyon karşısında eriyen vatandaş, Genel Sağlık Sigortası primlerini öderken, sağlık hizmetleri sonrasında muayene, reçete, ilaç gibi kesintileri de ödemek zorunda kalıyor.

Vatandaşlar pahalılığın yanı sıra kesintilerle de canından bezdirilirken 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde milletvekillerin sağlık masrafları için ayrılan bütçe dikkat çekti.

VATANDAŞLARIN CEBİNDEN ÇIKAN PARA 52 MİLYON 567 BİN TL

Birgün’den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, milletvekillerinin sağlığı için bütçeden 52 milyon 567 bin TL harcama yapıldığı ortaya çıktı.


GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 90 ARTIŞ

Milletvekillerinin sağlık harcamaları için geçen yılın aynı döneminde 27 milyon 615 bin TL harcanırken, artış yüzde 90,4 oranında gerçekleşti.

TÜİK TÜFE’de sağlık harcamalarının yıllık fiyat artışı, yüzde 71,6 olan enflasyonun üzerinde yüzde 78,51 olarak hesaplanmıştı.

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