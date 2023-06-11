Mecliste grup kurmak için çalışan Gelecek, DEVA ve Saadet arasında yeni tartışmanın adı eş başkanlık

Mecliste yeni dönemin başlaması ile grup kurma çalışmaları da başladı. Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi arasında da grup kurmak için formülleri masaya yatırılmış durumda.

Mecliste grup kurmak için çalışan Gelecek, DEVA ve Saadet arasında yeni tartışmanın adı eş başkanlık

14 Mayıstaki milletvekili seçimlerinde CHP listelerinden aday göstererek 28'inci döneme 35 milletvekili çıkaran Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ortak grup kurmak için çalışma yapıyor.

Kulislerden gelen bilgiler; grup kurmaya çalışan üç partinin hangi çatı altında toplanacağı konusunda çıkmaza girmişken bir de 'eş başkanlık' tanımı üzerinde yeni bir tartışma yaşadığı yönünde.

ÇATI PARTİ ÇIKMAZI

Gazete Duvar'da yayımlanan 'Duvar Arkası' köşesindeki kulis bilgilere göre bir arada hareket etmeyi kolaylaştırmak için yeni kurulacak bir dördüncü parti çatısı altında grup oluşturma fikri karşılık bulmadı.

Üç partiden birinin çatısı altında grup kurma formülünde ise her parti kendi çatısını işaret ettiği için henüz sonuç alınamadı. Bu arada söz konusu arayış sürecinde DEVA ve Gelecek Partilerinin birleşmesinin de söz konusu olabileceği söyleniyor.

SOL JARGON SORUNU

Çözüm süreci döneminde kanunlaşan “Parti eş başkanlığı” sisteminin, birleşmek için masaya yatırıldığı ancak “eş başkanlık” rahatlatıcı bir formül olarak görünse de "sol jargon” olduğu gerekçesiyle biraz mesafeli yaklaşıldığı ifade ediliyor. Tartışmanın Meclis’in açılacağı ekim ayına kadar devam etmesi sürpriz olmayacak.

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