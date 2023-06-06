Meclis’te yeni grup kurma tartışmalarında zirve! CHP’den 40 vekil aldılar şimdi de AKP’den vekil istiyorlar

CHP listelerinden milletvekili çıkaran partilerin grup kuracağı iddialarına dair bir açıklamada Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan geldi.

Meclis’te yeni grup kurma tartışmalarında zirve! CHP’den 40 vekil aldılar şimdi de AKP’den vekil istiyorlar

14 Mayıs'ta düzenlenen 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinde CHP listelerinden aday göstererek TBMM'ye vekil çıkaran partilerin grup kuracakları iddia edilmişti.

DEVA Partisi'nden konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada iddialar yalanlanmazken henüz somut bir çalışmanı olmadığı duyuruldu.

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ da, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında grup kurmak istediklerini belirttiği bir açıklama yaptı. Özdağ'ın "İki grup kurma ihtimali nedir?" sorusuna verdiği yanıt ise gündemi sarsacak cinsten.

"ALTINCI GRUBU BİZ KURMAK İSTİYORUZ"

Meclis'teki basın toplantısında Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi'nin Meclis'te grup kurma çalışmalarına değinen Özdağ, "TBMM'de şu anda beş parti grubu var. Altıncı grubu biz kurmak istiyoruz. Çünkü grup kurmak, milletimize iktidarın yaptığı yanlışları Mecliste daha rahat duyurabileceğimiz imkânları tanıyor" ifadelerini kullandı.

TBMM'de siyasi parti grubu kurma çalışmalarının sürdüğünü, Meclis ara vermeden bu çalışmaları tamamlamak istediklerini aktaran Gelecek Partili Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanlar, komisyonlarımız çalışıyorlar. Demokrat Parti de dahil 38 milletvekili var. Aksi takdirde 38 milletvekili Mecliste çok nadir basın toplantısı yapacaklar veya bir dakikalık konuşmalar dışında televizyonlar kendilerine mikrofon uzatırlarsa orada ara sıra konuşmuş olacaklar."

"İSİMLER ÜZERİNDE TAKILMAYA GEREK YOK"

Grup kurarak Türkiye'nin problemlerine ilişkin çözüm önerilerini paylaşmak istediklerini belirten Selçuk Özdağ, "Bu grup hangi partinin çatısı altında birleşecek?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Demokrasilerde çare tükenmez. Çeşitli alternatifler masada. O alternatifler netleşmeden bir şey söylemeyi doğru bulmam. Çünkü doğmamış çocuğa elbise biçmek doğru değil. Fark etmez, isimler üzerinde takılmaya gerek yok."

"AKP BİZE BİRAZ FAZLA VEKİL VERİRSE..."

Özdağ, "İki grup kurma ihtimali nedir?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Adalet ve Kalkınma Partisi bize biraz fazla milletvekili verirse biz oradan üç grup kurarız. Nasıl olsa fazla milletvekilleri var. Onları en azından denetleyen bir grup oluşsun. Şu an ikisi de masada; iki grup da olabilir, tek grup da. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Temennimiz odur ki güçlü bir grupla çıkalım."

"CAN ATALAY" AÇIKLAMASI!

Özdağ ayrıca, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Av. Can Atalay'ın tahliye edilmesini istedi.

Atalay'ın cezaevinden çıkarılması için Meclis Başkanlığı'nın devreye girmesi gerektiğini dile getiren Özdağ, "Can Atalay'ın TBMM'de olması gerekir, milletvekilliği kendisine verilmeli" diye konuştu.

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