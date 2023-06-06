Bir parti daha DEVA ve Gelecek bile birleşecek iddiası. Kulisler kaynıyor

DEVA ve Gelecek Partisinin birleşme iddialarına bir yenisi daha eklendi. Saadet Partisi'nin de DEVA ve Gelecek Partisi ile Meclis’te grup kurmak için birleşmek konusunda kararlı olduğu iddia edildi.

Bir parti daha DEVA ve Gelecek bile birleşecek iddiası. Kulisler kaynıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 15 milletvekili ile temsil edilen DEVA Partisi ile 10’ar milletvekiliyle temsil edilen Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin Meclis’te bir grup kurmak için yürüttükleri müzakereler yapıldığı iddia ediliyor.

Bir siyasi partinin Meclis’te grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerektiği belirtilerek üç partinin yetkili kurulları farklı formüllerinin tartışıldığı aktarılıyor.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, formüllerden ilki bu üç parti dışında yeni bir parti kurulması ve bu partinin çatısı altında grup oluşturulmasıydı. Ancak gelinen noktada süreci kolaylaştırmak adına yeni bir parti kurulmasındansa mevcut partilerden birinin çatısı altında birleşilmesine daha sıcak bakılıyor. Üç partinin temsilcileri bugünlerde hangi partide birleşeceklerini müzakere ediyor.

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