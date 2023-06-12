‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ paylaşımı yapan memur açığa alındı

Çanakkale’de, ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ paylaşımında bulunan bir memur açığa alındı. Eğitim-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada “Bu keyfi uygulamaya karşı hukuki süreci başlatıyoruz” denildi.

‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ paylaşımı yapan memur açığa alındı

Çanakkale’nin Çan ve Bozcaada ilçesinde görevli iki memur hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda memurlardan biri açığa alındı.

Gazete Duvar’dan Seçkin Sağlam’ın haberine göre paylaşımlarında, ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ diyen, aynı zamanda zamları eleştiren ve açığa alınan memurla ilgili Eğitim-İş Sendikası, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

“AÇIĞA ALMA KEYFİ BİR UYGULAMADIR”

Uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade eden Eğitim İş Sendikası yetkilileri, “Bu keyfi uygulamanın hukuki bir karşılığı yok. Üyemiz tamamen günlük yaşamla ilgili paylaşımlarda bulunmuş, görevi ile ilgili paylaşım yapmamıştır. Kaldı ki, delil karartma gibi bir durum söz konusu değildir. Soruşturma açığa almadan da yürütülebilirdi. Dolayısıyla açığa alma işlemi keyfi bir uygulamadır” dedi.

Eğitim-İş yetkilileri, ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ talepli sloganın suç olamayacağını ifade etti.

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