Gaffar Okkan cinayetinin talimatını veren isim HÜDA PAR'ın arka bahçesinden çıktı

HÜDA PAR’a yakınlığı bilinen Alimler ve Medreseler Birliği’nin üyesi Muhammed Beşir Varol Varol'un Emniyet’in “Hizbullah Raporu’nda” adı geçtiği, Gaffar Okkan'ın şehit edilmesinde ve Hizbullah Ana Davası'ndan hapis cezası aldığı aktarıldı.

Gaffar Okkan cinayetinin talimatını veren isim HÜDA PAR'ın arka bahçesinden çıktı

Yasadışı medrese faaliyetleri ile anılan, başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın yaptığı ve HÜDA PAR’ın da yakın ilişki içinde olduğu Alimler ve Medreseler Birliği’nin (İttihad’ul Ulema) Hizbullah bağlantısında yeni bir detay ortaya çıktı.

Birliğin üyelerinden Muhammed Beşir Varol’un da eski Hizbullah sanığı olduğu belirlendi. Emniyet’in 2000’de hükümete verdiği “Hizbullah Raporu’nda” ise “Varol’un örgütün tebliğcisi ve Velioğlu’nun danışmanlarından birisi olduğu” kaydedildi. Varol, “Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edilmesi eyleminin talimatını verdiği gerekçesiyle” 2007’de yargılandı ve 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Ardından 2009’da tamamlanan “Hizbullah Ana Davası”nda da “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevcut anayasal düzenini silah zoruyla yıkarak yerine şeri esaslara dayalı İslam devleti kurmayı amaçlama suçundan” müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2011’de serbest bırakıldı.

Varol’un 1987’de Hizbullah’ın kurucu lideri Hüseyin Velioğlu ile “Hizbullah İlim” grubunu kurduğu biliniyor.

Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır’ın Şehitlik semtinde makam aracıyla Emniyet müdürlüğünden valilik binasına doğru giderken silahlı bir grup tarafından pusuya düşürülmüş ve açılan ateş sonucunda beş polis memuruyla birlikte hayatını kaybetmişti.

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