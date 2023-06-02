Meclis'te yeni dönem başladı. Milletvekilleri birer birer yemin ediyor

TBMM'de 28. dönem milletvekilleri birer birer yemin ederek göreve başlıyor.

Meclis'te yeni dönem başladı. Milletvekilleri birer birer yemin ediyor

28. dönem milletvekilleri yemin ederek göreve başlıyor.

Yemin törenini de en yaşlı üye sıfatıyla geçici Meclis Başkanı olarak MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli yönetiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katılıyor.

Cumhurbaşkanı, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip ediyor.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

"Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli Milletvekilleri, 28. Dönem TBMM'nin ilk gündem maddesi olan ant içme törenine geçmeden evvel, geçici başkan sıfatıyla hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü, TBMM'nin de 103'üncü yılının heyecanını yaşıyoruz. Meclis'te görev alacak Milletvekili arkadaşlarım tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Esas gündemimiz olan ant içme törenine geçiyor, Geçici Başkan sıfatıyla ilk yemini gerçekleştiriyorum."

SANDALYE DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE:

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14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında AKP listelerinden 4 vekil çıkaran HÜDA PAR'ın, Meclis'te yapılması beklenen yemin törenine itiraz ettiği ve bu nedenle yemin töreninin ertelendiği iddia edilmişti.

Yemin töreninin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

ERDOĞAN YARIN YEMİN EDECEK

Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Kabinesini açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.

Milletvekillerinin yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak.Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.

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