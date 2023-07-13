Mecliste yumruk yumruğa kavga

Kosova Parlamentosu’nda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Mecliste yumruk yumruğa kavga

Kosova Parlamentosu’nun bugünkü Genel Kurul oturumunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Vetevendosje Parlamento Grup Başkanı Mimoza Kusari Lila ve Sırp Listesi Parlamento Grup Başkanı Slavko Simiç arasında gerçekleşen gizli görüşmelerin ses kaydının ortaya çıkmasının ardından gergin başlayan meclis oturumunda Başbakan Albin Kurti konuyla ilgili konuşurken Kosova Demokrat Partisi (PDK) Milletvekili Ganimete Musliu, kürsüde Sırpça merhaba anlamında gelen “Zdravo” tabelasının üzerine Kurti’nin fotoğrafını bıraktı.

Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi’nin ise fotoğrafı alıp yırtmasının ardından muhalefet milletvekili Mergim Lushtaku, Başbakan Kurti’ye su fırlattı. Olayı engellemeye çalışan Maliye Bakanı Hekuran Murati ise yumrukların hedefi oldu.

Kavganın ortasında kalan Başbakan Kurti, korumaların yardımıyla olay yerinden uzaklaştırılırken Meclis Başkanı Glauk Konjufca, ortamın sakinleşmemesi üzerine polis çağırdı. (İHA)

64afcad8b93ba.jpg

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
FIFA en çok parayı Beşiktaş'a verdi Spor
FIFA en çok parayı Beşiktaş'a verdi
İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı Teknoloji - Otomotiv
İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı
İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi Güncel
İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi
Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Güncel
Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İtalya’da fırtına: 1 ölü Dünya
İtalya’da fırtına: 1 ölü
Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler Spor
Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler
İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi Magazin
İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi