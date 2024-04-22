Medyada torpil kavgası: Karslı gazetecilerle abini başkan yardımcısı yaptın

Kaynak: Haber Merkezi
Medyada torpil kavgası: Karslı gazetecilerle abini başkan yardımcısı yaptın
Gazeteci Deniz Zeyrek’nin abisinin Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olmasının ardından medyada tartışmalar sürüyor. Son olarak Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ten ilginç iddialar gündeme geldi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in abisi Ediz Zeyrek 31 Mart yerel seçimlerin ardından Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz Zeyrek, Kendisinin belediye mevzuatını ve maliyesini Türkiye’de en iyi bilen insanlardan biri olarak (aynı zamanda zorlu sınavları geçerek Yeminli Mali Müşavir ünvanı almış biri olarak) bir belediye meclisi üyeliği ya da ilçe başkan yardımcılığı görevine gelmek için benim desteğime ihtiyacı olduğunu da sanmıyorum. Gazetecilik söz konusu olduğunda, yanlış yapanın gözünün yaşına bakmam. Babamın oğlu dahi olsa!” ifadelerini kullanmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında Deniz Zeyrek sorular yöneltti:

1. 2019 yerel seçimlerinden önce o zaman CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na gidip abin için Kadıköy’den belediye meclis üyesi olması için ricacı oldun mu?

2. Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı arayıp abinin listeye konulmasını istedin mi?

3. 2019 yerel seçimleri sonuçlarından sonra Kadıköy’den belediye başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı’na gidip abinin başkan yardımcısı yapılmasını istedin mi? Yani abinin belediye başkan yardımcısı olması için bizzat devreye girdin mi?

4. Hatta Karslı bazı gazetecilerle birlikte bizzat Şerdil beye gidip abinin başkan yardımcısı olması için baskı yaptınız mı?..

Alakasız bir sorum daha var: Her yerde ODTÜ mezunu olduğunu söylüyorsun. Şu diplomanı bir görsek diyorum... Şimdilik bu kadar. Sonradan başka sorularım da olacak sana.

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