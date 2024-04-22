Şanlıurfa’da skandal görüntüler! Mezarlıktaki çırılçıplak kadın: Murat Karayılan’ı savunuyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şanlıurfa’da skandal görüntüler! Mezarlıktaki çırılçıplak kadın: Murat Karayılan’ı savunuyorum
Şanlıurfa’da bir mezarlıkta çırılçıplak bir şekilde görüntülenen kadın sosyal medyada çok konuşuldu.

Şanlıurfa Viranşehir’de vatandaşlar, mezarlıkta bir kadını çırılçıplak halde sigara içerken buldu.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerdeki kadın “Diyarbakır Liceliyim. Neden böyle giyindim? Şu an bir savaş içerisindeyiz ve ben Murat Karayılan’ı savunuyorum. O yüzden biraz sıkıntılar yaşıyorum, kendimi ifade edemiyorum. Eğer anlaşırsak eşyalarımı satmak isterim çünkü param yok” diye konuştu.

Psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen kadın, çevredeki vatandaşların ikna etmesi sonucu polislere teslim edildi.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
AKP ile MHP kripto para için birbirine girdi! Sayıştay devreye sokuldu
Koray Aydın’dan İstanbul çıkartması: Programına İYİ Parti’den kimler katıldı
Cübbeli Ahmet ekonomik krizi savundu: Hayat kadınlarına zam geldi mi?
Son Haberler
Türk firması dev indirim yaptı Almanya'da kuyruklar oluştu. Gurbetçilerin ve Almanların yüzü güldü Dünya
Türk firması dev indirim yaptı Almanya'da kuyruklar oluştu. Gurbetçilerin ve Almanların yüzü güldü
Köftecide yangın Gündem
Köftecide yangın
AKP ile MHP kripto para için birbirine girdi! Sayıştay devreye sokuldu Ekonomi
AKP ile MHP kripto para için birbirine girdi! Sayıştay devreye sokuldu
Maldiv Genel Seçimlerini Çin yanlıları kazandı Dünya
Maldiv Genel Seçimlerini Çin yanlıları kazandı
Akşam arabasını park etti sabah uyandığında şoke oldu. 'Bu durumu daha önce de yaşadık' Gündem
Akşam arabasını park etti sabah uyandığında şoke oldu. 'Bu durumu daha önce de yaşadık'
Koray Aydın’dan İstanbul çıkartması: Programına İYİ Parti’den kimler katıldı Gündem
Koray Aydın’dan İstanbul çıkartması: Programına İYİ Parti’den kimler katıldı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Neredeee Fenerbahçe karşısındaki Pendikspor Spor
Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Neredeee Fenerbahçe karşısındaki Pendikspor