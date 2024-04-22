Şanlıurfa’da skandal görüntüler! Mezarlıktaki çırılçıplak kadın: Murat Karayılan’ı savunuyorum

Şanlıurfa Viranşehir’de vatandaşlar, mezarlıkta bir kadını çırılçıplak halde sigara içerken buldu.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerdeki kadın “Diyarbakır Liceliyim. Neden böyle giyindim? Şu an bir savaş içerisindeyiz ve ben Murat Karayılan’ı savunuyorum. O yüzden biraz sıkıntılar yaşıyorum, kendimi ifade edemiyorum. Eğer anlaşırsak eşyalarımı satmak isterim çünkü param yok” diye konuştu.

Psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen kadın, çevredeki vatandaşların ikna etmesi sonucu polislere teslim edildi.