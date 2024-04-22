İYİ Parti’den istifa eden Bilge Yılmaz’ın hangi partiye geçeceği belli oldu

Kaynak: KRT
İYİ Parti’den istifa eden Bilge Yılmaz’ın hangi partiye geçeceği belli oldu
İYİ Parti’den dün istifa ettiğini açıklayan ekonomist Prof. Dr. Bilge Yılmaz’la ilgili bomba bir kulis bilgisi geldi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i istifaya çağıran Bilge Yılmaz önce partideki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden dün X hesabından yaptığı açıklamayla da parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

“Önümüzde bir kongre süreci var ve Sayın Meral Akşener örnek bir davranış göstererek aday olmayacağını açıkladı” diyen Yılmaz açıklamasında, “Ne var ki, İYİ Parti'nin bu cendereden çıkabilmesi mevcut genel başkan adaylarının rekabetinin yarattığı atmosfer ile mümkün olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NUN KURACAĞI YENİ PARTİYE KATILACAK

Bilge Yılmaz’ın istifasından 24 saat geçmeden KRT’den Hasan Basri Akdemir’den bomba bir kulis bilgisi geldi.

Akdemir, Yılmaz’ın daha önce İYİ Parti’den istifa edip yeni parti kurma hazırlığında olan Yavuz Ağıralioğlu’nun ekibine katılacağını iddia etti.

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