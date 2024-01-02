Medyanın Kara Ördeği Ertuğrul Özkök göze girmek için Antartika'yı Emine Erdoğan'a bağladı

Hürriyet gazetesinde çalıştığı dönemde Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Muhtar bile olamaz” manşetini atması ile hatırlanan Ertuğrul Özkök bugün yazdığı köşe yazısında Erdoğan’ın gözüne girebilmek için Antartika konusunu Emine Erdoğan’a bağladı.

Zamanında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında attığı “Muhtar bile olamaz” manşeti ile gündem olan ve zaman geçtikçe safını değiştiren Özkök’ün Erdoğan’ın gözüne girmek için verdiği çaba köşe yazısında ortaya çıktı.

Hürriyet’ten kovdurulmasına rağmen yağ çekmekten vazgeçmen Özkök köşe yazısında “Yılbaşı gecesini Antartika'da geçirmek nasıl bir duygudur?” başlığı ile Murat Vargı ve Ömer Vargı’nın yılbaşını Antartika’da geçirdiklerini ve bu geziden bir fotoğraf paylaştıklarını söyledi.

Fotoğrafı çok beğendiğini ve küçüklüğünden beri hayali olan bu bölge için hemen mesaj attığını yazan Özkök, Türkiye’nin bu bölgede kalıcı bir üs kuracağını söyledikten sonra konuyu Emine Erdoğan’a bağladı.

Murat Vargı’nın yılbaşını Antartika’da birlikte geçirdiği ekip içindeki resmi sıfatının “Çöpüne Sahip Çık Vakfı Kurucusu ve Başkanı” olduğunu söyleyen Özkök bir anda bu sıfatın Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan’ın çok hoşuna gidecek bir misyon olduğunu ifade ederek Erdoğan’ın gözüne girmeye çalıştı.

Özkök’ün bu yazısındaki göze girme çabaları gözlerden kaçmadı.

KARA ÖRDEK NEDİR? NE ANLAMAK GELMEKTEDİR?

Anne ördek kuluçkadan sonra yumurtalardan çıkan beyaz ve güzel yavrularını kucaklarken, son kalan yumurtadan çıkan kara ördek yavrusunu beğenmediği için sevmez. Kara ördek kardeşleri tarafından da pek sevilmez. Kara ördek her şeye rağmen annesi ve kardeşlerinin peşinden ayrılmaz.

Kara olan yavru ördek anne ve diğer yavru ördekleri tarafından dışlanır. Kendini yalnız ve mutsuz hisseder. Öteki kardeşleri kara olduğu için onu oyunlarına almazlar, onunla dalga geçerler. Anne ördek onu hiç sevmez. Tüm bunlara rağmen kara ördek ise yine de annesi ve kardeşlerinin peşlerinden ayrılmaz.

Kara Ördek nedir?

Kara ördek, ördekgiller (Anatidae) familyasından Melanitta cinsini oluşturan tıknaz yapılı deniz ördeklerinin ortak adı.

Erkek ördekler çoğunlukla siyahtır ve gagaları şişkindir. Dişiler ise kahverengidir. Üreme döneminde Avrupa'nın güneyi ile Asya ve Kuzey Amerika'da; kışın ise bu kıtaların daha güneyindeki ılıman bölgelerde bulunurlar. Elverişli kıyı sularında büyük sürüler oluştururlar.

Bitki artıkları ve çeşitli materyallerle kapladığı yuvasını orman veya tundralarda; deniz, göl ve nehir yakınlardaki yerlerde inşa ederler. Kabuklular ve yumuşakçalar başlıca besinleridir.