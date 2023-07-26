Medyum Recep Kaplan Pala Baba’yı bıçakladı

Sosyal medya fenomenlerinin tartışması kanlı bitti. Tartıştılar Medyum Recep Kaplan, Pala Baba'nın evini basıp, bıçakladı. Recep Kaplan, o sırada canlı yayına devam etti.

Medyum Recep Kaplan Pala Baba’yı bıçakladı

Sosyal medyadaki videoları ile meşhur olan Pala Baba isimli fenomenin Medyum Recep Kaplan ile süregelen tartışması kanlı bitti. Medyum Recep Kaplan, Pala Baba’yı bıçakladı

TELE1'de yer alan haberde, Bigo Live platformunda yaptıkları canlı yayınlar ile ünlenen Pala Baba ve Medyum Recep Kaplan arasındaki tartışma, kanlı bitti. Medyum Recep Kaplan, Pala Baba’nın evini basarak sosyal medya fenomenini bıçakladı. Recep Kaplan, Pala Baba’nın yerde kanlar içinde yatmasına rağmen canlı yayına devam etti.

metyummma.jpg

medummannautt.jpg

İlgili Haberler
Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti sosyal medyayı yıktı geçti
Kadın oyuncuların sosyal medya kazançları dudak uçuklatıyor
Öne Çıkanlar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Hareketlerinden şüphelenilmişti. Üzerinden uyuşturucu madde çıktı Güncel
Hareketlerinden şüphelenilmişti. Üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Güncel
Mersin Limanı’nda 11 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yeni İçişleri Bakanı uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Twitter'ın yeni logosuyla başı dertte. Sorunlar ortaya çıktı
İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaklardı! İki terörist yakalandı Güncel
İstanbul'da sansasyonel eylem yapacaklardı! İki terörist yakalandı
Brent petrolün varili 82,81 dolar Ekonomi
Brent petrolün varili 82,81 dolar