Sosyal medyadaki videoları ile meşhur olan Pala Baba isimli fenomenin Medyum Recep Kaplan ile süregelen tartışması kanlı bitti. Medyum Recep Kaplan, Pala Baba’yı bıçakladı

TELE1'de yer alan haberde, Bigo Live platformunda yaptıkları canlı yayınlar ile ünlenen Pala Baba ve Medyum Recep Kaplan arasındaki tartışma, kanlı bitti. Medyum Recep Kaplan, Pala Baba’nın evini basarak sosyal medya fenomenini bıçakladı. Recep Kaplan, Pala Baba’nın yerde kanlar içinde yatmasına rağmen canlı yayına devam etti.