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MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı verdi

MEF Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:56
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MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı verdi

MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı verdi
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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